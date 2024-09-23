Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение в АПЛ после забитого мяча в ворота лондонского «Арсенала» (2:2).
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9' 1:1 Калафьори – 22' 1:2 Магальянс – 45+1' 2:2 Стоунз – 90+8'
Удаления: нет / Троссард – 45+8'
Как сообщает Squawka в социальных сетях, в активе 24-летнего форварда теперь десять забитых мячей в пяти играх чемпионата – ранее за всю историю АПЛ никто не достигал данного показателя так быстро.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. До «Манчестер Сити» игрок выступал в составе дортмундской «Боруссии».
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