Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение в АПЛ после забитого мяча в ворота лондонского «Арсенала» (2:2).

Как сообщает Squawka в социальных сетях, в активе 24-летнего форварда теперь десять забитых мячей в пяти играх чемпионата – ранее за всю историю АПЛ никто не достигал данного показателя так быстро.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. До «Манчестер Сити» игрок выступал в составе дортмундской «Боруссии».

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: