Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ

Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил новое достижение в АПЛ после забитого мяча в ворота лондонского «Арсенала» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

Как сообщает Squawka в социальных сетях, в активе 24-летнего форварда теперь десять забитых мячей в пяти играх чемпионата – ранее за всю историю АПЛ никто не достигал данного показателя так быстро.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. До «Манчестер Сити» игрок выступал в составе дортмундской «Боруссии».

Материалы по теме
Холанд разрывает футбол. Когда при таком темпе он обгонит Роналду и Месси по голам?
Холанд разрывает футбол. Когда при таком темпе он обгонит Роналду и Месси по голам?

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android