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Тренер «Динамо» Личка высказался о Тюкавине, который оформил дубль в матче со «Спартаком»

Тренер «Динамо» Личка высказался о Тюкавине, который оформил дубль в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о форварде Константине Тюкавине, который оформил дубль в матче девятого тура РПЛ со «Спартаком». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счётом 2:2.

«Как говорит один мой друг, вратари должны сохранять ворота сухими, а нападающие – забивать голы. Вот и всё. Это его умения форварда. В моменте со вторым голом он очень хорошо зацепился за мяч, развернулся, поставил так ногу, чтобы Денисов не смог выбить мяч, и потом забил – это мастерство. Тюка сделал дубль и сильно помог команде набрать это очко», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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