Левандовски рассказал, что Флик изменил в игре «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал, что именно немецкий специалист Ханс-Дитер Флик изменил в игре каталонской команды.

«Мы стали больше играть вперёд. Моя задача – забивать, пытаться завладеть мячом и атаковать пространство. Думаю, мы хорошо проявляем себя как команда, и сегодня мы доказали это, забив пять голов», – приводит слова Левандовского Barca Universal.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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