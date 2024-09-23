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Ловчев раскритиковал «Спартак» после пропущенного гола в большинстве в матче с «Динамо»

Ловчев раскритиковал «Спартак» после пропущенного гола в большинстве в матче с «Динамо»
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Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об упущенной победе «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). «Спартак», играя в большинстве, пропустил гол на 90+4-й минуте.

НХЛ — предсезонные матчи
23 сентября 2024, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Еник (Макьюэн, Кулёмин) – 06:10 (5x5)     1:1 Нис (Марнер, Танев) – 27:26 (5x5)     1:2 Рейнхардт (Амадио, Еник) – 29:14 (5x5)     1:3 Годетт (Еник, Рейнхардт) – 31:45 (5x5)     2:3 Пасиоретти (Райлли, Танев) – 42:38 (5x5)     3:3 Мэттьюс (Таварес, Нюландер) – 43:20 (5x4)     4:3 Пасиоретти (Танев) – 45:28 (5x5)     4:4 Себранго (Еник, Рейнхардт) – 45:46 (5x5)     4:5 Рейнхардт (Халлидей) – 49:18 (5x5)     5:5 Нюландер (Таварес, Пасиоретти) – 59:38 (6x5)     5:6 Якемчук (Халлидей, Амадио) – 62:37 (3x3)    

«Второй пропущенный гол — это неумные действия всей команды, а не тренера. Команда ведет в счете, имеет численное преимущество, а они идут добивать соперника. Надо было просто взять под свой контроль мяч, катать его спокойно. Можно было бы даже убить время, хоть это и не понравилось бы многим, но так это выглядело бы умнее.

Самое ужасное, что «Спартак» мог и третий пропустить. Считаю, что Станкович при счёте 2:1 должен был скомандовать, чтобы футболисты взяли мяч под контроль, играли в квадрат», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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