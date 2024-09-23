Ловчев раскритиковал «Спартак» после пропущенного гола в большинстве в матче с «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об упущенной победе «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). «Спартак», играя в большинстве, пропустил гол на 90+4-й минуте.
«Второй пропущенный гол — это неумные действия всей команды, а не тренера. Команда ведет в счете, имеет численное преимущество, а они идут добивать соперника. Надо было просто взять под свой контроль мяч, катать его спокойно. Можно было бы даже убить время, хоть это и не понравилось бы многим, но так это выглядело бы умнее.
Самое ужасное, что «Спартак» мог и третий пропустить. Считаю, что Станкович при счёте 2:1 должен был скомандовать, чтобы футболисты взяли мяч под контроль, играли в квадрат», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».
На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.
Самые скандальные футболисты в истории
- 23 сентября 2024
-
06:15
-
06:08
-
06:03
-
05:48
-
05:40
-
05:38
-
05:33
-
04:54
-
04:52
-
04:05
-
04:04
-
03:38
-
03:19
-
03:07
-
02:32
-
02:03
-
01:52
-
01:40
-
00:45
-
00:42
-
00:24
-
00:17
-
00:07
-
00:07
- 22 сентября 2024
-
23:57
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:45
-
23:43
-
23:29
-
23:21
-
23:16
-
23:15