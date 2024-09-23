Ловчев раскритиковал «Спартак» после пропущенного гола в большинстве в матче с «Динамо»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев высказался об упущенной победе «Спартака» в матче девятого тура чемпионата России с «Динамо» (2:2). «Спартак», играя в большинстве, пропустил гол на 90+4-й минуте.

«Второй пропущенный гол — это неумные действия всей команды, а не тренера. Команда ведет в счете, имеет численное преимущество, а они идут добивать соперника. Надо было просто взять под свой контроль мяч, катать его спокойно. Можно было бы даже убить время, хоть это и не понравилось бы многим, но так это выглядело бы умнее.

Самое ужасное, что «Спартак» мог и третий пропустить. Считаю, что Станкович при счёте 2:1 должен был скомандовать, чтобы футболисты взяли мяч под контроль, играли в квадрат», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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