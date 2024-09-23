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Артём Довбик высказался о Пауло Дибале после разгрома «Удинезе»

Артём Довбик высказался о Пауло Дибале после разгрома «Удинезе»
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Форвард «Ромы» Артём Довбик поделился мнением о победе над «Удинезе» в 5 туре Серии А – 3:0, а также о своём взаимодействии с Пауло Дибалой.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Рома
Рим
Окончен
3 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Довбик – 19'     2:0 Дибала – 49'     3:0 Бальданци – 70'    

«Очень важный результат для нас. Он был нам нужен, чтобы вернуть уверенность. Мне пришлось адаптироваться к новой лиге и новым защитникам, которые сильнее. Играть с Дибалой – это прекрасно, у нас отличная связь и я надеюсь, что смогу постоянно и много играть с ним вместе», – приводит слова Довбика Planeta Roma.

На 19-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Ромы» Артём Довбик, которому ассистировал Стефан Эль-Шаарави. На 49-й минуте забил нападающий «Ромы» Пауло Дибала, реализовав пенальти. На 70-й минуте забил полузащитник Томмазо Бальданци, в данном моменте Довбик выступил ассистентом. По окончании встречи украинец был признан лучшим игроком матча.

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