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Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал ничейный результат в матче с «Балтикой»

Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал ничейный результат в матче с «Балтикой»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 11-го тура Мелбет Первой Лиги с калининградской «Балтикой», который завершился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула

«По-разному складывались таймы. Не хватило нам свежести, чтобы поддержать тот темп, который мы продемонстрировали в первом тайме. Хорошие были взаимодействия, хорошие ситуации для взятия ворот. Во втором тайме чуть подсели, начали много позволять соперникам. Уже здесь, в наших воротах, суета началась…
А так, хорошая атмосфера, хорошая поддержка. Я думаю, кто пришёл, не зря потратил время», — сказал Сторожук на пресс-конференции после матча.

Напомним, после этой игры тульский «Арсенал» находится на первой строчке, набрав 23 очка. В активе калининградской «Балтики» стало 17 очков, команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.

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