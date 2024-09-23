Тренер тульского «Арсенала» прокомментировал ничейный результат в матче с «Балтикой»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук высказался о матче 11-го тура Мелбет Первой Лиги с калининградской «Балтикой», который завершился со счётом 0:0.

«По-разному складывались таймы. Не хватило нам свежести, чтобы поддержать тот темп, который мы продемонстрировали в первом тайме. Хорошие были взаимодействия, хорошие ситуации для взятия ворот. Во втором тайме чуть подсели, начали много позволять соперникам. Уже здесь, в наших воротах, суета началась…

А так, хорошая атмосфера, хорошая поддержка. Я думаю, кто пришёл, не зря потратил время», — сказал Сторожук на пресс-конференции после матча.

Напомним, после этой игры тульский «Арсенал» находится на первой строчке, набрав 23 очка. В активе калининградской «Балтики» стало 17 очков, команда располагается на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги.