Стали известны подробности по будущему одной из главных звёзд «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави приближается к продлению соглашения с клубом до 2029 года, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

Нынешний контракт футболиста заканчивается летом 2026-го.

Гави является воспитанником «Барселоны». В этом сезоне он ещё не выходил на поле из-за травмы крестообразных связок колена и мениска, которую получил в ноябре 2023-го в матче за сборную Испании против Грузии.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации и положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Гави поддержали в «Барселоне» после травмы «крестов»