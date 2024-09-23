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Защитник «Арсенала» Калафьори отреагировал на ничью с «Манчестер Сити»

Защитник «Арсенала» Калафьори отреагировал на ничью с «Манчестер Сити»
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Крайний защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Я очень рад, что забил гол, но немного расстроен тем, что не выиграли. Это было очень тяжело. Мы хорошо среагировали, второй тайм был очень сложным, больше в психологическом плане, чем в физическом», — приводит слова защитника ВВС.

Напомним, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 22-й минуте счёт сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори. На 45+1-й минуте гол забил защитник гостей Габриэл Магальянс. На 90+8-й минуте забил Джон Стоунз и установил окончательный счёт во встрече — 2:2. Весь второй тайм гости играли в меньшинстве.

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