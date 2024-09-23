Защитник «Арсенала» Калафьори отреагировал на ничью с «Манчестер Сити»

Крайний защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче АПЛ.

«Я очень рад, что забил гол, но немного расстроен тем, что не выиграли. Это было очень тяжело. Мы хорошо среагировали, второй тайм был очень сложным, больше в психологическом плане, чем в физическом», — приводит слова защитника ВВС.

Напомним, на девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. На 22-й минуте счёт сравнял защитник «Арсенала» Риккардо Калафьори. На 45+1-й минуте гол забил защитник гостей Габриэл Магальянс. На 90+8-й минуте забил Джон Стоунз и установил окончательный счёт во встрече — 2:2. Весь второй тайм гости играли в меньшинстве.

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