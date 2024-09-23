Ярмоленко заявил, что клубы АПЛ не выдержали бы графика украинских клубов в еврокубках

Полузащитник киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко считает, что футболисты из чемпионата Англии не выдержали бы графика, в котором играют представители Украины в еврокубках.

«Если бы футболисты АПЛ путешествовали на автобусе или поезде, как «Динамо», «Шахтёр» или «Кривбасс», думаю, они бы не смогли играть через 48 часов или через 72 часа. Это немного другое. С подобным в Европе никто не сталкивался.

Одно дело, когда есть полноценное восстановление, когда в любой момент можешь приехать на базу, чтобы сделать всё необходимые процедуры. И совсем другое, когда ты едешь 20 часов автобусом в сидячем положении. О каком восстановлении может идти речь?

Конечно, хорошо, что у нас большой состав и много футболистов. Думаю, играть будут все, у каждого будет свой шанс, нужно только им воспользоваться. Ожидается очень тяжёлый период впереди, будем действовать как единая команда и поддерживать друг друга», – приводит слова Ярмоленко официальный сайт клуба.

25 сентября «Динамо» стартует в Лиге Европы домашним матчем с «Лацио».

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