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Артета отреагировал на удаление игрока «Арсенала» Троссарда в матче с «Манчестер Сити»

Артета отреагировал на удаление игрока «Арсенала» Троссарда в матче с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление Леандро Троссарда в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который закончился ничейным результатом (2:2).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Арсенал
Лондон
1:0 Холанд – 9'     1:1 Калафьори – 22'     1:2 Магальянс – 45+1'     2:2 Стоунз – 90+8'    
Удаления: нет / Троссард – 45+8'

«Красная карточка? Я предпочитаю не комментировать… Я видел это. Это настолько очевидно», — приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, весь второй тайм лондонцы играли вдесятером из-за удаления. После 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» находится на первой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Арсенал» располагается на четвёртом месте с 11 очками.

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