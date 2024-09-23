Артета отреагировал на удаление игрока «Арсенала» Троссарда в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление Леандро Троссарда в матче 5-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который закончился ничейным результатом (2:2).

«Красная карточка? Я предпочитаю не комментировать… Я видел это. Это настолько очевидно», — приводит слова Артеты журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, весь второй тайм лондонцы играли вдесятером из-за удаления. После 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» находится на первой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Арсенал» располагается на четвёртом месте с 11 очками.