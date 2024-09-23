«Фратрия» отреагировала на упущенную «Спартаком» в большинстве победу над «Динамо»

«Фратрия», активная фанатская группировка московского «Спартака», в социальных сетях прокомментировала исход матча с московским «Динамо». Напомним, встреча завершилась вничью со счётом 2:2. Хозяева упустили победу на последних минутах, играя в большинстве.

«Спартак» упустил победу в дерби. Матч с «Динамо» закончился вничью — 2:2. Уступали, вышли вперёд после голов Угальде и Барко, и, оставшись в большинстве, пропустили на 90+4. Ещё одна потеря очков на ровном месте», — написано в телеграм-канале клуба.

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 16 очков. «Динамо» находится на четвёртом месте, набрав 17 очков.

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