Роберт Левандовски отреагировал на серьёзную травму тер Штегена

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о разгроме «Вильярреала» в Ла Лиге (5:1), а также отреагировал на серьёзную травму вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

«Тер Штеген? На самом деле трудно сейчас что-либо сказать, он в больнице…

Для нас очень важно забить пять голов. Теперь мы играем каждые три дня, и каждая игра очень важна. Мы знаем, что нам нужна небольшая ротация. Мы все знаем, как и где хотим играть. У нас всегда в голове только следующая игра. Мы очень счастливы. В этом сезоне мы ищем больше передач и навесов в штрафную, и как нападающий — это моя зона ответственности — я могу многое тут», – приводит слова Левандовского Marca.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом