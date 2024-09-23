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Роберт Левандовски отреагировал на серьёзную травму тер Штегена

Роберт Левандовски отреагировал на серьёзную травму тер Штегена
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о разгроме «Вильярреала» в Ла Лиге (5:1), а также отреагировал на серьёзную травму вратаря каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20'     0:2 Левандовски – 35'     1:2 Перес – 38'     1:3 Торре – 58'     1:4 Рафинья – 74'     1:5 Рафинья – 83'    

«Тер Штеген? На самом деле трудно сейчас что-либо сказать, он в больнице…

Для нас очень важно забить пять голов. Теперь мы играем каждые три дня, и каждая игра очень важна. Мы знаем, что нам нужна небольшая ротация. Мы все знаем, как и где хотим играть. У нас всегда в голове только следующая игра. Мы очень счастливы. В этом сезоне мы ищем больше передач и навесов в штрафную, и как нападающий — это моя зона ответственности — я могу многое тут», – приводит слова Левандовского Marca.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом

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