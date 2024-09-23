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Джон Стоунз — о матче с «Арсеналом»: они замедляют игру, используя иную сторону футбола

Джон Стоунз — о матче с «Арсеналом»: они замедляют игру, используя иную сторону футбола
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30-летний центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз высказался о матче с «Арсеналом», проходившем в рамках 5-го тура АПЛ. Напомним, матч закончился со счётом 2:2.

«Это был трудный день для обеих команд. «Арсенал» использует ту сторону футбола, которую многие команды не используют. Они замедляют игру. Нам приходилось контролировать свои эмоции в трудные моменты, и я чувствовал, что мы справлялись. Было много жёстких подкатов, несколько глупых решений, но мы справились хорошо. Мы знали, чего ожидать», — приводит слова Стоунза Sky Sports.

Напомним, после 5-го тура английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» находится на первой строчке турнирной таблицы, набрав 13 очков. «Арсенал» располагается на четвёртом месте с 11 очками.

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