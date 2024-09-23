Семшов прокомментировал скандальное удаление Маухуба в дерби «Спартака» и «Динамо»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на скандальное удаление Эль‑Мехди Маухуба в дерби «Спартака» и «Динамо» (2:2).

«Удаление даже не стоит обсуждать. Его не должно было быть. Литвинов не касался игрока динамовского. Принимая мяч, удобно‑неудобно, Маухуб дыхание защитника чувствует. Он падает по инерции. Может быть, не удержал равновесие, он же не нырял, не симулировал. Вторая жёлтая карточка должна быть очевидной», — сказал Семшов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» вёл в счете и был в большинстве, однако на 90+4-й минуте матче упустил победу. Гол в свой актив в составе «Динамо» записал Константин Тюкавин.

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