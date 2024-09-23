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Стало известно, получит ли Беллингем наказание за грубость в адрес арбитра Ла Лиги

Стало известно, получит ли Беллингем наказание за грубость в адрес арбитра Ла Лиги
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем грубо отреагировал на полученное им предупреждение от главного арбитра матча с «Эспаньолом» Хосе Мунуэры Монтеро, однако наказания не получит, сообщает Marca.

Испания — Примера . 6-й тур
21 сентября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Эспаньол
Барселона
0:1 Куртуа – 54'     1:1 Карвахаль – 58'     2:1 Родриго – 75'     3:1 Винисиус Жуниор – 78'     4:1 Мбаппе – 90'    

По сведениям источника, Технический комитет судей Испании (CTA) не будет подавать жалобу, поскольку судья не услышал реплику Джуда. В комитете считают, что в обжаловании эпизода нет необходимости, поскольку слова полузащитника «Реала» не являются публичным заявлением.

Напомним, инцидент произошёл во втором тайме. Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за протест против незафиксированного фола. Он вступил в перепалку с игроком соперника, затем поднялся и стал протестовать в адрес арбитра, который, не колеблясь, обернулся и показал ему жёлтую карточку. Увидев «горчичник», англичанин вскрикнул: «Что за кусок дерьма».

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