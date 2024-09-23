Стало известно, получит ли Беллингем наказание за грубость в адрес арбитра Ла Лиги

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем грубо отреагировал на полученное им предупреждение от главного арбитра матча с «Эспаньолом» Хосе Мунуэры Монтеро, однако наказания не получит, сообщает Marca.

По сведениям источника, Технический комитет судей Испании (CTA) не будет подавать жалобу, поскольку судья не услышал реплику Джуда. В комитете считают, что в обжаловании эпизода нет необходимости, поскольку слова полузащитника «Реала» не являются публичным заявлением.

Напомним, инцидент произошёл во втором тайме. Джуд Беллингем получил жёлтую карточку за протест против незафиксированного фола. Он вступил в перепалку с игроком соперника, затем поднялся и стал протестовать в адрес арбитра, который, не колеблясь, обернулся и показал ему жёлтую карточку. Увидев «горчичник», англичанин вскрикнул: «Что за кусок дерьма».

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