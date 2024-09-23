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«Рома» объявила об отставке генерального директора из-за скандала с болельщиками

«Рома» объявила об отставке генерального директора из-за скандала с болельщиками
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Генеральный директор «Ромы» Лина Сулуку ушла в отставку после гнева фанатов из-за увольнения главного тренера Даниэле Де Росси. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Мы благодарим Лину за её самоотверженную службу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в её будущих начинаниях», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ромы».

Ранее ESPN сообщил, что на тренировочной площадке клуба появился баннер с угрозами в сторону Лины Сулуку.

Напомним, 41-летний специалист занял должность главного тренера «Ромы» 16 января 2024 года, сменив на этом посту португальского наставника Жозе Моуринью. Контракт Де Росси с командой был рассчитан до лета 2027 года.

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