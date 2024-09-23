Экс-защитник «Зенита» Ракицкий может приобрести футбольный клуб

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может стать владельцем футбольного клуба, сообщает издание «Динамомания».
По сведениям источника, речь идёт о покупке футбольного клуба Первой украинской лиги ФСК «Мариуполь». Сообщается, что игрокам этой команды уже несколько месяцев не платят заработную плату. В структуре клуба работает сестра Ярослава — Дарья Ракицкая, которая занимается маркетинговым направлением.
30 июня стало известно, что Ярослав Ракицкий покинул «Шахтёр». На данный момент защитник находится в статусе свободного агента.
Напомним, Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 по 2022 год.
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