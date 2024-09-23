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Стало известно, кем «Барселона» может заменить получившего серьёзную травму тер Штегена

Стало известно, кем «Барселона» может заменить получившего серьёзную травму тер Штегена
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27-летний вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Вальес может заменить вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, получившего серьёзную травму в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (5:1). Об этом сообщил журналист Radio Marca Сантьяго Нарваес со ссылкой на COPE.

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
1 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 20'     0:2 Левандовски – 35'     1:2 Перес – 38'     1:3 Торре – 58'     1:4 Рафинья – 74'     1:5 Рафинья – 83'    

По данным источника, одним из кандидатов на замену немцу выбран испанский голкипер «пальм», находящийся вне игры после перехода в команду 35-летнего нидерландца Яспера Силлессена летом. Возможность приобрести 27-летнего испанца у «Барселоны» появится в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Напомним, Вальес выступает за «Лас-Пальмас» с июля 2019 года. Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2025 года. В минувшем сезоне голкипер сыграл в 37 матчах, в которых пропустил 44 гола. По данным портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет € 12 млн.

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