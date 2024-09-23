Серьёзная травма тер Штегена, победа «Милана» в дерби с «Интером». Главное к утру

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил разрыв подколенного сухожилия правого колена в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1) и выбыл на восемь месяцев, в миланском дерби в рамках 5-го тура итальянской Серии А «Милан» победил «Интер» со счётом 2:1, сборная Европы с российским теннисистом Даниилом Медведевым в составе обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024, которое завершилось со счётом 13:11. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».