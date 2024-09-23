Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

23 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты футбола, результаты тенниса, рейтинги ATP и WTA, хоккей

Серьёзная травма тер Штегена, победа «Милана» в дерби с «Интером». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил разрыв подколенного сухожилия правого колена в матче 6-го тура Примеры с «Вильярреалом» (5:1) и выбыл на восемь месяцев, в миланском дерби в рамках 5-го тура итальянской Серии А «Милан» победил «Интер» со счётом 2:1, сборная Европы с российским теннисистом Даниилом Медведевым в составе обыграла сборную мира в противостоянии за Кубок Лэйвера — 2024, которое завершилось со счётом 13:11. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Стали известны результаты медобследования голкипера «Барселоны» тер Штегена.
  2. «Милан» вырвал победу у «Интера» в итальянском дерби.
  3. Сборная Европы с Даниилом Медведевым в составе стала обладателем Кубка Лэйвера — 2024.
  4. «Барселона» разгромила «Вильярреал» со счётом 5:1, одержав шестую победу подряд в Ла Лиге.
  5. Эрлинг Холанд установил новый рекорд результативности в АПЛ.
  6. Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в обновленном рейтинге АТР.
  7. Стал известен размер неустойки Саши Илича в случае увольнения из «Пари НН».
  8. «Вашингтон» без Овечкина крупно уступил «Филадельфии» в предсезонном матче.
  9. Дарья Касаткина вплотную приблизилась к топ-10 рейтинга WTA.
  10. Transfermarkt: Денис Черышев стал игроком греческого «Паниониоса».
  11. Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фрица в решающем матче Кубка Лэйвера — 2024.
  12. Стали известны подробности по поводу будущего одной из главных звёзд «Барселоны» Гави.
Материалы по теме
Топ-матчи понедельника: классика «Партизан» — «Црвена Звезда», СКА — «Авангард» и теннис
Топ-матчи понедельника: классика «Партизан» — «Црвена Звезда», СКА — «Авангард» и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android