Бекхэм рассказал подробности трансфера Лионеля Месси в «Интер Майами»

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм рассказал подробности и раскрыл причины трансфера звезды футбола Лионеля Месси в клуб.

«Всё, что Лео хотел, — найти место, куда его семья могла бы переехать, чтобы наслаждаться прекрасной жизнью. Это было действительно важно для него. С самого первого дня, с того момента, как он впервые появился в Майами, это было мечтой, честно говоря.

Можно сказать, что мы подписали контракт с величайшим из всех, кто когда-либо играл в футбол. У каждого есть своё мнение о том, кто является лучшим игроком в истории футбола, будь то Диего Марадона, Пеле или другой великий футболист. Но сказать, что у нас в MЛС, в Майами, играет величайший футболист — это просто мечта, понимаете?

Если я приезжаю на всё лето — а этим летом я пробыл здесь четыре недели, — то буду наблюдать за тренировками каждый божий день, потому что не могу поверить, что у нас есть Лео. Во-вторых, я просто хочу наблюдать, что он делает на поле. Для нас это нечто особенное», — приводит слова Бекхэма Goal.

Месси пополнил состав «Интер Майами» в прошлом году. За это время аргентинец забил за клуб 32 гола.

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