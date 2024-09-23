Хулен Лопетеги может быть уволен из «Вест Хэма» в ближайшее время

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» 58-летний Хулен Лопетеги может быть уволен с должности в связи с неудовлетворительными результатами в сезоне-2024/2025. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира.

По информации источника, ближайшие два матча с «Брентфордом» и «Ипсвичем» решат судьбу испанского специалиста в клубе.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» впервые в своей истории проиграли первые три домашних матча сезона лиги.

Напомним, Лопетеги возглавил команду в начале июля 2024 года. Под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» за прошедшие матчи заработал четыре очка и занимает 14-е место в таблице.