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Зобнин ответил Геннадию Орлову, заявившему, что полузащитника нужно убрать из «Спартака»

Зобнин ответил Геннадию Орлову, заявившему, что полузащитника нужно убрать из «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил комментатору Геннадию Орлову, который в интервью заявил, что игрока нужно убрать из московского клуба.

— Геннадий Орлов говорит, что тебя нужно убирать из «Спартака». Видел эти цитаты?
— Пусть напишет письмо руководству «Спартака» с просьбой убрать меня из команды (смеётся).

— Эти слова тебя не задевают?
— Нет. Абсолютно. Меня задевают слова моего главного тренера, если он мной недоволен. Всё остальное, что говорят про меня, — абсолютно по барабану. Ну, ещё папа немножко, когда недоволен мною (улыбается).

— Жена?
— С женой вообще прекрасно всё! Она всегда довольна (смеётся), — сказал Зобнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Орлов заявил, что Зобнину не хватает мастерства, он часто фолит и подводит команду.

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