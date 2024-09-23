Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде отреагировал на голевые успехи Лусиано в «Зените»

Аргентинский экс-защитник московского «Спартака» и защитник «Сармьенто» Хуан Инсаурральде прокомментировал игру своего бывшего одноклубника 23-летнего нападающего Лусиано Гонду в санкт-петербургском «Зените».

«Я хорошо знаю Лусиано по «Сармьенто». Среди других молодых ребят в клубе Гонду отличал сильный менталитет. Поэтому меня совсем не удивляют его успехи в России. Он большой футболист и ещё принесёт много пользы «Зениту». Лусиано ещё не достиг своего игрового потолка и, уверен, будет ещё прибавлять», — сказал Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Лусиано Гонду летом 2024 года. Соглашение с игроком рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на один сезон. В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Лусиано Гонду провёл три матча, в которых забил четыре мяча. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 11 млн.