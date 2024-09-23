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Неизвестные подожгли футбольное поле «Партизана» перед матчем с «Црвеной Звездой»

Неизвестные подожгли футбольное поле «Партизана» перед матчем с «Црвеной Звездой»
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Группа неизвестных людей подожгла футбольное поле сербского «Партизана» перед матчем 9-го тура чемпионата страны с «Црвеной Звездой», сообщает издание Vreme.

По сведениям источника, инцидент произошёл в ночь на 22 сентября. Неизвестные лица пробрались на территорию стадиона, после чего с помощью горючей жидкости подожгли поле. Затем они разбросали по полю битое стекло.

Представители клуба передали всю необходимую информацию в правоохранительные органы. Сейчас ведутся работы по восстановлению поля. Матч «Партизан» — «Црвена Звезда» должен начаться сегодня в 20:00 мск.

«Црвена Звезда» возглавляет таблицу чемпионата Сербии, набрав 19 очков в семи играх. «Партизан» идёт на седьмом месте с 11 очками.

Группа неизвестных подожгла футбольное поле «Партизана»

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