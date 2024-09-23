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Константин Кучаев остался недоволен результатом матча между «Ростовом» и «Динамо» Мх

Константин Кучаев остался недоволен результатом матча между «Ростовом» и «Динамо» Мх
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Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о ничейном результате в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Мы все расстроены ничейным результатом с махачкалинским «Динамо». Понимали, что игра очень важная, нужно было набирать три очка. Остаётся выкинуть этот результат, разобрать игру и готовиться к следующему матчу, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало 10 очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.

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