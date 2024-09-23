Константин Кучаев остался недоволен результатом матча между «Ростовом» и «Динамо» Мх

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о ничейном результате в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра завершилась со счётом 0:0.

«Мы все расстроены ничейным результатом с махачкалинским «Динамо». Понимали, что игра очень важная, нужно было набирать три очка. Остаётся выкинуть этот результат, разобрать игру и готовиться к следующему матчу, — сказал Кучаев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата. Махачкалинское «Динамо» набрало 10 очков и находится на девятой строчке. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Зенит» с 23 очками.