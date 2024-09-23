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Президент РПЛ Алаев: Пьянич звезда, его возможный переход в ЦСКА добавит лиге узнаваемости

Президент РПЛ Алаев: Пьянич звезда, его возможный переход в ЦСКА добавит лиге узнаваемости
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на слухи о возможном переходе боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Пьянич — это топ-футболист. Пусть его потенциальный переход — уже не из «Ювентуса», но это звезда. Для лиги, конечно же, это хорошо. Если приедет, прекрасно. Это точно добавит узнаваемости РПЛ», — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.

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