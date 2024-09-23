Расписание матчей РПЛ 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, матчем между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» будет закрыт 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

23 сентября, понедельник:

18:30 мск. «Ахмат» — «Крылья Советов».

На текущий момент первое место в РПЛ занимает «Зенит», набравший 23 очка после девяти матчей. На второй строчке располагается «Краснодар» с 21 очком. Замыкает тройку лидеров «Локомотив», заработавший 18 очков после восьми встреч. «Ахмат» замыкает турнирную таблицу чемпионата России. В активе грозненцев пять очков по результатам восьми проведённых встреч. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке (девять очков). Отметим, что в прошлом сезоне самарцы и грозненцы обменялись победами в матчах РПЛ — в 7-м туре «Крылья» выиграли 2:1, а в 28-м уступили 0:2.