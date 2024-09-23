Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал поражение от «Локомотива»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).

«Поздравляю «Локомотив» с победой, они играли отлично, это хорошая команда с большим количеством классных игроков. Мы старались изо всех сил, забили гол в первом тайме, но этого оказалось недостаточно в матче с таким сильным соперником», — приводит слова Илича пресс-служба клуба на официальном сайте.

После этой победы московский «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» идёт 12-м с семью очками.