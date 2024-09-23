Тренер «Пари НН» Илич прокомментировал поражение от «Локомотива»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал поражение своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:3).
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 20' 1:1 Босельи – 26' 1:2 Батраков – 65' 1:3 Батраков – 74'
«Поздравляю «Локомотив» с победой, они играли отлично, это хорошая команда с большим количеством классных игроков. Мы старались изо всех сил, забили гол в первом тайме, но этого оказалось недостаточно в матче с таким сильным соперником», — приводит слова Илича пресс-служба клуба на официальном сайте.
После этой победы московский «Локомотив» набрал 21 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Пари Нижний Новгород» идёт 12-м с семью очками.
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