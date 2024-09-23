Геркус: Тюкавин — гений, конечно. Но Батраков может вырасти ещё гениальнее

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на яркий старт Алексея Батракова в составе железнодорожников. Накануне игрок оформил дубль в двух матчах за «Локомотив» подряд.

«Тюкавин гений, конечно, нет вопросов. Но Батраков ещё большим гением может вырасти. Никогда не видел такого дебюта! Куда поплевать, чтоб не сглазили?» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Алексей Батраков принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.