Экс-тренер Ямаля: мы привыкли, что 17-летний игрок — лучший, и это невероятно

Дани Хоркас, бывший тренер 17-летнего нападающего «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля, высказался об игре талантливого футболиста.

«Я не думаю, что мы полностью понимаем, что он лучший в «Барселоне» и один из лучших в Испании в 17 лет, это заставляет нас привыкать к этому. То, что мы видим от Ламина, — это лишь малая часть от его потенциала. Иногда он теряет мяч, который не должен был терять, но правда в том, что ему предстоит пройти долгий путь, и логично, что постепенно он будет совершенствоваться. Ламин станет невероятным прорывом, и, хотя он уже приучил нас к этому своей нынешней игрой, я уверен, что он пойдёт ещё дальше. Мы привыкли, что 17-летний игрок — лучший, и это невероятно», — приводит слова Хоркаса Sport45.