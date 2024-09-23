Форвард «Спартака» Угальде: после ничьей с «Динамо» испытывал гнев

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался по итогам матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо».

«Меня можно разозлить. Например, после ничьей с «Динамо» испытывал гнев из-за результата. Мы хотели победить, но в жизни есть и другие вещи. Так что хочу отдохнуть после этого матча и не думать о плохом», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.