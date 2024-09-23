Спортдиректор «Крыльев Советов» Корниленко ответил, пытался ли «Спартак» купить Горшкова

Спортивный директор самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, пытался ли московский «Спартак» приобрести защитника Юрия Горшкова, который в итоге перешёл в «Зенит».

— Конечно, Юра прекрасно понимал, что мы бы хотели его сохранить у себя. И клуб сделал Юре предложение. Также хотел бы отметить, что у нас остались хорошие отношения. Мы благодарны ему за всё, как, уверены, и он нам. Но когда у футболиста в контракте прописана сумма отступных, то от такого шанса в карьере не отказываются.

— Конкретное предложение по нему делал только «Зенит» или был ещё вариант со «Спартаком»?

— Официальное предложение было только от «Зенита», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

Напомним, в летнее трансферное окно левый защитник Юрий Горшков перешёл из «Крыльев Советов» в «Зенит». В минувшем сезоне Горшков принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с новым клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.