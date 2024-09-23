Игрок «Динамо» Артур Гомес прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Футболист «Динамо» Артур Гомес подвёл итоги московского дерби со «Спартаком». Игра 9-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась вчера, 22 сентября. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 2:2.

«Нам нужно релизовывать свои моменты — забивать, когда появляется возможность. Мы очень хорошо начали матч со «Спартаком», но, к сожалению, закончили вничью. Второй гол нам забили очень быстро. Такое не должно происходить, но и в атаке нам надо прибавлять. Это касается и меня. В одном из эпизодов я мог оставить мяч Тюкавину, но ошибся с пасом», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.