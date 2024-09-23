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«Готов принять любое решение руководства». Тренер «Пари НН» Илич — о возможной отставке

«Готов принять любое решение руководства». Тренер «Пари НН» Илич — о возможной отставке
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич отреагировал на слухи о своей возможной отставке.

«Наш тренерский штаб отдаётся работе по максимуму. Ментально я в полном порядке. Но в то же время прекрасно понимаю, что семь очков – это совсем не то, что ожидалось на старте сезона. И как тренер я готов принять любое решение руководства», — приводит слова Илича пресс-служба клуба на официальном сайте.

Саша Илич возглавил клуб в конце прошлого сезона и помог команде остаться в РПЛ, обыграв по сумме двух матчей тульский «Арсенал» в стыковых матчах. В нынешнем сезоне «Пари Нижний Новгород» набрал семь очков и занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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