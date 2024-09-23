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Саркози — об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: не понимаю, почему именно так он это сделал

Саркози — об уходе Мбаппе из «ПСЖ»: не понимаю, почему именно так он это сделал
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Бывший президент Франции Николя Саркози высказался об уходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

«Килиан отдал клубу семь лет, мы не должны об этом забывать. Он подарил нам невероятные эмоции. Но его уход иллюстрирует то искушение, которое есть у всех: мы всегда думаем, что в другом месте трава зеленее. Я могу понять, почему он захотел уйти, могу понять его мечту, но мне сложнее понять то, как именно он это сделал. Но это его выбор», — приводит слова Саркози Le Parisien.

Килиан Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу» минувшим летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. Отметим, что в матче 6-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» разгромил «Эспаньол» со счётом 4:1. После этой победы в активе «сливочных» стало 14 очков. Подопечные Карло Анчелотти занимают второе место в таблице чемпионата Испании.

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