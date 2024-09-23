Игрок Боснии и Герцеговины Башич: Пьянич станет лучшим в РПЛ, если приедет в ЦСКА

Полузащитник «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич отреагировал на слухи о возможном переходе 34-летнего Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

— Верю, что Пьянич может приехать в РПЛ. Слышал, что у него его есть предложение от ЦСКА. Почему бы и нет? Если Миралем приедет в ЦСКА и будет находиться в хорошей форме, то он будет лучшим игроком в РПЛ.

— Как боснийские футболисты смотрят на российский чемпионат, учитывая нынешнюю ситуацию?

— Это всё зависит от человека. Я знаю ребят, которые считают РПЛ топ-лигой, — сказал Башич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Пьянич известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус», «Барселону» и ряд других европейских клубов. В последнее время он защищал цвета «Шарджи» из ОАЭ. С 2008 года Пьянич выступал за сборную Боснии и Герцеговины. За этот период он провёл за национальную команду 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 результативных передач.