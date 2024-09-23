Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы «Милана» в игре с «Интером»

Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы «Милана» в игре с «Интером»
Комментарии

Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10'     1:1 Димарко – 27'     1:2 Габбиа – 89'    

«Мы очень счастливы. Мы знаем, что «Интер» — хорошая команда, но сегодня мы играли уверенно, смело, страстно и должны черпать из этого веру, чтобы продолжать идти по этому пути. У нас было не лучшее начало сезона, но мы должны обрести уверенность в себе с сегодняшнего дня, это очень важная победа.

Я закончил прошлый сезон с серьёзной травмой, поэтому мне пришлось показать всем, что я вернулся. Я здесь, чтобы помочь команде, насколько это возможно, снова вселить веру в свою команду и болельщиков», — приводит слова Абрахама Football Italia со ссылкой на DAZN.

Материалы по теме
«Милан» вырвал победу у «Интера» в итальянском дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android