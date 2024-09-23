Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы «Милана» в игре с «Интером»
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Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (2:1) в матче 5-го тура итальянской Серии А.
Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
0:1 Пулишич – 10' 1:1 Димарко – 27' 1:2 Габбиа – 89'
«Мы очень счастливы. Мы знаем, что «Интер» — хорошая команда, но сегодня мы играли уверенно, смело, страстно и должны черпать из этого веру, чтобы продолжать идти по этому пути. У нас было не лучшее начало сезона, но мы должны обрести уверенность в себе с сегодняшнего дня, это очень важная победа.
Я закончил прошлый сезон с серьёзной травмой, поэтому мне пришлось показать всем, что я вернулся. Я здесь, чтобы помочь команде, насколько это возможно, снова вселить веру в свою команду и болельщиков», — приводит слова Абрахама Football Italia со ссылкой на DAZN.
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