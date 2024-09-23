Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: ничья между «Спартаком» и «Динамо» — в пользу «Зенита»

Орлов: ничья между «Спартаком» и «Динамо» — в пользу «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

– Эта ничья закономерна?
— Эта ничья – в пользу «Зенита». А насчёт закономерности – мастерство Тюкавина спасло команду. При том что играли в меньшинстве после удаления. Кстати, не в первый раз мы видим, как команда не использует преимущества большинства. Один футболист получается свободный, без пары, то есть его можно как-то использовать, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Форвард «Спартака» Угальде: после ничьей с «Динамо» испытывал гнев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android