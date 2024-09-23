Орлов: ничья между «Спартаком» и «Динамо» — в пользу «Зенита»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).

– Эта ничья закономерна?

— Эта ничья – в пользу «Зенита». А насчёт закономерности – мастерство Тюкавина спасло команду. При том что играли в меньшинстве после удаления. Кстати, не в первый раз мы видим, как команда не использует преимущества большинства. Один футболист получается свободный, без пары, то есть его можно как-то использовать, — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоялся накануне, 22 сентября. Игра проводилась на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Встреча закончилась со счётом 2:2. «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» заработало 17 очков и располагается на четвёртой строчке.