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Защитник «Химок» Анджелкович: для меня странно, что в команде так много футболистов

Защитник «Химок» Анджелкович: для меня странно, что в команде так много футболистов
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Защитник «Химок» Душан Анджелкович признался, что считает странным огромное количество футболистов в заявке подмосковного клуба на сезон. Напомним, «Химки» заявили в Российскую Премьер-Лигу 46 футболистов.

«Для меня странно, что у нас в команде так много футболистов. Однако это не моё дело. Самое главное, чтобы было много хороших игроков», — сказал Душан Анджелкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент подмосковные «Химки» имеют в своём активе семь очков. Подопечные Франка Артиги располагаются на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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