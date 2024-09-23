Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Рябчук: Абаскаль — не то, что связано с клубом. Не хочу говорить об этом

Игрок «Спартака» Рябчук: Абаскаль — не то, что связано с клубом. Не хочу говорить об этом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о том, что бывший главный тренер команды Гильермо Абаскаль посетил матч красно-белых с московским «Динамо» (2:2) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3'     1:1 Угальде – 7'     2:1 Барко – 23'     2:2 Тюкавин – 90+4'    
Удаления: нет / Маухуб – 74'

— На игре с «Динамо» был Гильермо Абаскаль, недавно покинувший «Гранаду». Вы поддержали общение с ним после его ухода из «Спартака»?
— Без комментариев. Мы говорим о «Спартаке», а это не то, что связано с командой. Не хочу об этом говорить, — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Зобнин: если Абаскаль напишет, увидимся как друзья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android