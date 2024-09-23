Игрок «Спартака» Рябчук: Абаскаль — не то, что связано с клубом. Не хочу говорить об этом

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук высказался о том, что бывший главный тренер команды Гильермо Абаскаль посетил матч красно-белых с московским «Динамо» (2:2) в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

— На игре с «Динамо» был Гильермо Абаскаль, недавно покинувший «Гранаду». Вы поддержали общение с ним после его ухода из «Спартака»?

— Без комментариев. Мы говорим о «Спартаке», а это не то, что связано с командой. Не хочу об этом говорить, — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 35-летний специалист возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб провёл 74 матча во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.