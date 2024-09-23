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Спортдиректор «Крыльев Советов» Корниленко: с Дзюбой о переходе не разговаривали

Спортдиректор «Крыльев Советов» Корниленко: с Дзюбой о переходе не разговаривали
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, мог ли нападающий «Акрона» Артём Дзюба стать частью самарской команды. Напомним, 35-летний форвард присоединился к «Акрону» на правах свободного агента. Ранее Артём выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь» и «Ростов».

«С первого дня трансферного окна мы ждали в нашей команде Ивана Сергеева. Мы рассматривали и других нападающих, но приоритетным был Иван. Никто не спорит с тем, что Артём большой футболист. У меня с ним хорошие отношения. Если бы действительно была какая-то конкретика, мы бы с ним созвонились уже не раз. Но на тему возможного прихода в «Крылья Советов» мы с ним ни разу не разговаривали», — приводит слова Корниленко «Матч ТВ».

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