Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мамедов получил новую должность в ФИФА. Он отвечает в том числе за вопросы по России

Мамедов получил новую должность в ФИФА. Он отвечает в том числе за вопросы по России
Комментарии

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов назначен на новую должность в организации. Так, функционер стал директором ассоциаций-членов ФИФА, информирует Report, ссылаясь на пресс-релиз ФИФА.

Интересно, что заместителем Мамедова на новой должности назначен известный в прошлом полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандеш.

Официально Мамедов вступит в новую должность с 1 ноября. Интересно, что Эльхан отвечает в ФИФА в том числе за вопросы, касающиеся России.

Напомним, ФИФА отстранила российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире.

Материалы по теме
Почётный президент РФС Колосков дал прогноз, когда Россию вернут в международные турниры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android