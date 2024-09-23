Мамедов получил новую должность в ФИФА. Он отвечает в том числе за вопросы по России

Директор департамента европейских национальных ассоциаций ФИФА Эльхан Мамедов назначен на новую должность в организации. Так, функционер стал директором ассоциаций-членов ФИФА, информирует Report, ссылаясь на пресс-релиз ФИФА.

Интересно, что заместителем Мамедова на новой должности назначен известный в прошлом полузащитник сборной Швейцарии Желсон Фернандеш.

Официально Мамедов вступит в новую должность с 1 ноября. Интересно, что Эльхан отвечает в ФИФА в том числе за вопросы, касающиеся России.

Напомним, ФИФА отстранила российские клубы и сборные от международных турниров из-за политической ситуации в мире.