Артига — о ничьей с «Оренбургом»: в обычный день «Химки» бы выиграли такой матч

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о ничьей в матче 9-го тура с «Оренбургом» (0:0). Напомним, подмосковная команда играла вдесятером с 24-й минуты после удаления защитника Седрика Гогуа.

«Я бы хотел, чтобы этот день прошёл без происшествий, но, увы, вышло иначе. После красной карточки игра складывалась для нас очень сложно, однако команда навязала «Оренбургу» хорошую борьбу. Мы играли компактно и организованно, поэтому ничья – важный результат.

Впрочем, если бы меня спросили о ничьей до игры, я бы сказал, что такой исход меня не устроит. Но из-за удаления матч выдался трудным, поэтому я рад заработанному очку. Надеюсь, оно поменяет атмосферу в команде и дальше будет лучше. В обычный день мы выиграли бы такой матч», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.