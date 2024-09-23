Валерий Гладилин: для «Спартака» удаление игрока «Динамо» сыграло злую шутку

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался по итогам матча 9-го тура РПЛ между красно-белыми и «Динамо» (2:2).

«Ничья с «Динамо» — это неудачный результат для «Спартака». Красно-белые играли сильнее и лучше, когда были полноценные составы, а когда у «Динамо» удалили футболиста, то преимущество перешло на сторону динамовцев. Команда должна была развивать преимущество. Видимо, были уверены, что доведут этот результат до победы. Для «Спартака» удаление Маухуба сыграло злую шутку. Если бы игрока «Динамо» не удалили, это было бы лучше для «Спартака», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.