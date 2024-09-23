Кучаев: в «Ростове» все расстроены ничейным результатом в матче с махачкалинским «Динамо»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев прокомментировал итоги матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча команд завершилась со счётом 0:0. Кучаев заявил, что ростовчане недовольны таким результатом.

«Мы все расстроены ничейным результатом с махачкалинским «Динамо». Понимали, что игра очень важная, нужно было набирать три очка. Остаётся выкинуть этот результат, разобрать игру и готовиться к следующему матчу», — сказал Константин Кучаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, команда Валерия Карпина набрала 12 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам девяти туров.