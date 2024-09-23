Булыкин: Маухуб очень хотел пенальти, даже без касания подгибал ноги — выглядело дико

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по поводу удаления футболиста «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком».

«В эпизоде с удалением Маухуба судья мог дать вторую жёлтую или пропустить этот момент. Футболист очень хотел пенальти — даже без касания подгибал ноги. Это выглядело дико. Если бы эта красная карточка повлияла на результат матча, разговоров было бы много. Хотя разговоры о судействе остаются. Я не устану повторять: хочу, чтобы после каждого матча в микст-зоне были не только футболисты, но и судьи, если к ним есть какие-то вопросы. Пускай они объясняют свои решения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.