Булыкин: Маухуб очень хотел пенальти, даже без касания подгибал ноги — выглядело дико
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Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин высказался по поводу удаления футболиста «Динамо» Эль-Мехди Маухуба в матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком».
МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 3' 1:1 Угальде – 7' 2:1 Барко – 23' 2:2 Тюкавин – 90+4'
Удаления: нет / Маухуб – 74'
«В эпизоде с удалением Маухуба судья мог дать вторую жёлтую или пропустить этот момент. Футболист очень хотел пенальти — даже без касания подгибал ноги. Это выглядело дико. Если бы эта красная карточка повлияла на результат матча, разговоров было бы много. Хотя разговоры о судействе остаются. Я не устану повторять: хочу, чтобы после каждого матча в микст-зоне были не только футболисты, но и судьи, если к ним есть какие-то вопросы. Пускай они объясняют свои решения», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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