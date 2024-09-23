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Дмитрий Булыкин: жалко, что Денис Черышев опустился до уровня «Паниониоса»

Дмитрий Булыкин: жалко, что Денис Черышев опустился до уровня «Паниониоса»
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Бывший футболист «Аякса», «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что 33-летний российский полузащитник Денис Черышев подписал контракт с клубом «Паниониос», выступающим во второй лиге Греции.

«Что-то непонятное происходит с Денисом Черышевым, он как-то пропал с радаров. Хотелось, чтобы он играл в более известных клубах, чем «Паниониос». Всё-таки игрок сборной России. Жалко, что такие футболисты опускаются до такого уровня, но такое бывает. Но в этом переходе всё зависит от него, потому что футболисты цепляются за свою карьеру и хотят выступать как можно дольше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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