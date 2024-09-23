Агент Черышева: деталей контракта с «Паниониосом» не знаем, сделку заключал друг Дениса

Футбольный агент Жорди Саллес, представляющий интересы российского полузащитника Дениса Черышева, рассказал о переходе своего клиента в греческий «Паниониос», выступающий во второй лиге Греции.

«У нас не было ни одного предложения из России. Затем Денису поступило предложение от «Паниониоса», эту сделку организовал его хороший друг. Мы приняли его, и Денис будет играть в Греции. Про контракт деталей мы не знаем, поскольку это дружеское предложение товарища Дениса, он заключал сделку. Завтра Черышев пройдёт медосмотр», — приводит слова Саллеса Sport24.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.