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Кьеза высказался о своём дебюте за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Кьеза высказался о своём дебюте за «Ливерпуль» на «Энфилде»
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Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался по поводу своего дебюта за «красных» на «Энфилде».

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Диас – 26'     2:0 Диас – 28'     3:0 Нуньес – 37'    

«С «Миланом», кажется, я отыграл что-то около семи минут, но я был очень рад дебютировать за «Ливерпуль» в Италии. В матче с «Борнмутом» мне просто нужно было быть готовым, и когда тренер сказал, что я скоро выйду на поле, я испытал облегчение. Я очень сильно хотел играть здесь, на «Энфилде», — приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, о переходе итальянского нападающего в «Ливерпуль» стало известно в августе 2024 года. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года, зарплата Кьезы оценивается в € 5 млн в год. Ранее Федерико выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».

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