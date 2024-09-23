Кьеза высказался о своём дебюте за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался по поводу своего дебюта за «красных» на «Энфилде».

«С «Миланом», кажется, я отыграл что-то около семи минут, но я был очень рад дебютировать за «Ливерпуль» в Италии. В матче с «Борнмутом» мне просто нужно было быть готовым, и когда тренер сказал, что я скоро выйду на поле, я испытал облегчение. Я очень сильно хотел играть здесь, на «Энфилде», — приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, о переходе итальянского нападающего в «Ливерпуль» стало известно в августе 2024 года. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года, зарплата Кьезы оценивается в € 5 млн в год. Ранее Федерико выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».