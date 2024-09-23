Кьеза высказался о своём дебюте за «Ливерпуль» на «Энфилде»
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Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался по поводу своего дебюта за «красных» на «Энфилде».
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 Диас – 26' 2:0 Диас – 28' 3:0 Нуньес – 37'
«С «Миланом», кажется, я отыграл что-то около семи минут, но я был очень рад дебютировать за «Ливерпуль» в Италии. В матче с «Борнмутом» мне просто нужно было быть готовым, и когда тренер сказал, что я скоро выйду на поле, я испытал облегчение. Я очень сильно хотел играть здесь, на «Энфилде», — приводит слова Федерико Кьезы официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, о переходе итальянского нападающего в «Ливерпуль» стало известно в августе 2024 года. Контракт футболиста с мерсисайдским клубом рассчитан до лета 2025 года, зарплата Кьезы оценивается в € 5 млн в год. Ранее Федерико выступал за «Фиорентину» и «Ювентус».
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