«Паниониос» объявил о достижении соглашения с Денисом Черышевым

Греческий клуб «Паниониос», выступающий во второй лиге этой страны, объявил о достижении соглашения с российским полузащитником Денисом Черышевым. В среду, 25 сентября, россиянин прилетит в Грецию для подписания контракта.

«Паниониос» рад объявить о достижении принципиального соглашения с игроком Денисом Черышевым. В среду россиянин прибудет в нашу страну, чтобы пройти необходимые тесты и официально оформить своё сотрудничество с клубом. О российском футболисте, чьё резюме говорит само за себя, не нужно много рассказывать», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсетях.

Денис Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В своей карьере Черышев выступал за ряд испанских клубов, включая «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». В августе 2022 года он перешёл в итальянскую «Венецию», представляющую Серию B, где провёл два сезона. В сезоне-2023/2024 Черышев сыграл 168 минут в 10 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В июне 2024 года футболист покинул «Венецию» по завершении контракта.